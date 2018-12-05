شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: من أهم أحداث 2018 الصلاة فى كاتدرائية ميلاد المسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن عام 2018 كان مليئا بالأحداث الهامة منها الصلاة فى كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية، كما شهد عقد مؤتمر العودة للجذور فضلا عن تجديد الكاتدرائية.

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثانى، خلال حواره فى برنامج "رأى عام"، على فضائية "ten"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه يستغل فترة الصيام فى شهر ديسمبر لعقد "خلوة روحية طويلة" بدير الأنباء بيشوى بوادى النطرون، مردفاً: "أستغل الخلوة فى شكر الله على ما تم ونصلى لتصحيح الأخطاء".

وذكر البابا تواضروس الثانى، أنه جلس 6 سنوات على كرسى مارمرقس شهدت تغييرات وتحولات كثيرة، مستطرداً:" عام حكم الإخوان كان صعب جداً".

وأشار البابا تواضروس الثانى، إلى أن ثورة 30 يونيو كانت محاولة لإنقاذ الوطن، مردفاً: "وربنا وفقنا"، موضحاً أن أحلامه دائما أن يحل السلام على أرض مصر.