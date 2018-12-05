شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف..أبرز 10 معلومات عن امتحانات الصف الأول الثانوى بالنظام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أنفوجراف عن أبرز 10 معلومات هامة عن امتحانات الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد ، موضحا أن هناك أربع امتحانات ستعقد في أشهر يناير ومارس ومايو ويونيو ويبدأ الامتحان التجريبي الأول يوم الأحد 13 يناير.

كانت هذه تفاصيل خبر انفوجراف..أبرز 10 معلومات عن امتحانات الصف الأول الثانوى بالنظام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.