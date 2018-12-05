3 توجيهات من "مدبولي" للمحافظين للتعامل مع الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الأحوال الجوية بالمحافظات، والوقوف على استعداد المحافظات للتعامل مع موسم سقوط الأمطار.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء تلقى تقريراً أعده قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والذي أكد استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار في مختلف المحافظات، لافتاً إلى تعرض عدد منها لأمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة والتي تم التعامل معها على الفور، دون أي تأثير على سير الحياة اليومية، مع استقرار الأوضاع بباقي المحافظات.

ووجه "مدبولي"، بضرورة استمرار جاهزية المحافظات للتعامل مع حالات سقوط الأمطار والسيول، ومعالجة الآثار المترتبة عليها، كما وجه بضرورة مراجعة موقف الشنايش ومخرات السيول والتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه حركة تدفق مياه الأمطار بهما، وتطهير شبكات الصرف والمجارى المائية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التقرير أشار إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بمحافظات المنيا، والبحيرة، وكفر الشيخ، والقليوبية، والغربية، وكذلك على مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ومركزي ديروط والقوصية بأسيوط، ومناطق أطفيح والصف بمحافظة الجيزة. كما سقطت أمطار متوسطة على بعض المناطق بمحافظتي مطروح، والفيوم.

وأضاف التقرير أن الأمطار الغزيرة تركزت على بعض المناطق بمحافظتي المنيا وبني سويف، حيث تم التعامل مع تجمعات المياه بواسطة سيارتي شفط مياه بكل محافظة، إلى جانب مناطق بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة وتم التعامل مع تجمعات المياه بواسطة 10 سيارات شفط مياه بكل محافظة.

وقد تأثر ميناء بوغاز رشيد بمحافظة البحيرة وتم إغلاقه كإجراء احترازي وتوقف حركة الصيد به لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأضاف المستشار نادر سعد، أن التقرير تطرق أيضا إلى التنبؤات فيما يتعلق بسقوط الأمطار خلال اليومين القادمين.

وشملت مذكرات التفاهم مذكرة لإنشاء شركة مصرية فرنسية تتمثل في شراكة بين كل من شركة نافال جروب" الفرنسية وجهاز الصناعات والخدمات البحرية لتنفيذ أعمال البناء والصيانة والتأمين الفنى لجميع الوحدات الفرنسية العاملة بالقوات البحرية المصرية كذلك أعمال التدريب.

كما تم توقيع مذكرة أخرى بين القوات البحرية المصرية وشركة سلنجر" الفرنسية للتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والتسويق والبيع لمنتجات الشركة من القوارب المطاطية القتالية السريعة والحصول على رخصة حق التصنيع والبيع والتسويق بالشرق الأوسط وأفريقيا حصرياً بترسانة القوات البحرية المصرية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

ووقع الفريق محمد عباس، قائد القوات الجوية مع مدير تنفيذ العقود بشركة "داسو" الفرنسية إتفاقية التأمين الفنى الخاصة بالطائرات متعددة المهام طراز "رافال" وتنص الإتفاقية على التدفق المستمر لقطع الغيار وذلك للحفاظ على الصلاحية الفنية للطائرات لضمان الإستغلال الأمثل لقدراتنا القتالية بما يحقق الجاهزية لتنفيذ المهام التدريبية والدفاعية، كما وقع قائد القوات الجوية إتفاقية لتدبير طائرات موجهة بدون طيار مع المدير التنفيذى لشركة "كاتيك" الصينية.

كذلك وقع الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، مع المدير التنفيذى لشركة "ليوناردو" الإيطالية، اتفاقية لتوريد أجهزة رادار متطور لصالح قوات الدفاع الجوي.

وأكد الفريق علي فهمي أنه تمت الدراسة العلمية الدقيقة المستفيضة لهذه النوعية من الرادارات والتى تعزز الإمكانيات القتالية لقوات الدفاع الجوى بإكتشاف الأهداف الجوية بكافة أنواعها وتحت مختلف الظروف.

كما وقع مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة مع رئيس شركة "تالس" الفرنسية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الجزء الأول من إتفاقية تدبير معدات المحطات الأرضية والتى تعمل مع الأقمار الصناعية كما وقع مدير إدارة الإشارة مع ممثل شركة "أكتيا" الفرنسية الجزء الثانى من إتفاقية تدبير معدات المحطات الأرضية التي تعمل مع الأقمار الصناعية كذلك توقيع إتفاقية مع ممثل شركة (EID) البرتغالية إتفاقية لتوريد نظام إتصال داخلى .

كما وقع مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة إتفاقيتان مع شركة "إيجمان" البوسنية تنص على تدبير وتوريد ذخائر مختلفة الأعيرة للأسلحة الصغيرة كذلك إبرام ثلاثة عقود مع شركة "أوبتكس" البلغارية تتضمن تدبير وتوريد أجهزة مراقبة ليلية وحرارية كما تم توقيع إتفاقية مع شركة "يوجو إمبورت" الصربية لتدبير ماكينات فك طبات الذخيرة .

ووقع مدير إدارة الحرب الإلكترونية بالقوات المسلحة تعاقد مع شركة "ساميل 90" البلغارية لتدبير وتطوير محطات إعاقة إليكترونية .

تأتى تلك الصفقات نتيجة لنجاح المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" وبما يساهم في دعم وتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات .