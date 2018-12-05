القوات المسلحة توقع العديد من عقود التسليح مع شركات عالمية بـ"إيديكس 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وقعت القوات المسلحة، عددًا من العقود ومذكرات التفاهم مع الشركات المشاركة بمعرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية والذي ينظم لأول مرة في مصر.

وشملت مذكرات التفاهم مذكرة لإنشاء شركة مصرية فرنسية تتمثل في شراكة بين كل من شركة "نافال جروب" الفرنسية وجهاز الصناعات والخدمات البحرية لتنفيذ أعمال البناء والصيانة والتأمين الفنى لجميع الوحدات الفرنسية العاملة بالقوات البحرية المصرية كذلك أعمال التدريب.

كما تم توقيع مذكرة أخرى بين القوات البحرية المصرية وشركة "سلنجر" الفرنسية للتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والتسويق والبيع لمنتجات الشركة من القوارب المطاطية القتالية السريعة والحصول على رخصة حق التصنيع والبيع والتسويق بالشرق الأوسط وأفريقيا حصرياً بترسانة القوات البحرية المصرية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

ووقع الفريق محمد عباس، قائد القوات الجوية مع مدير تنفيذ العقود بشركة "داسو" الفرنسية إتفاقية التأمين الفنى الخاصة بالطائرات متعددة المهام طراز "رافال" وتنص الإتفاقية على التدفق المستمر لقطع الغيار وذلك للحفاظ على الصلاحية الفنية للطائرات لضمان الإستغلال الأمثل لقدراتنا القتالية بما يحقق الجاهزية لتنفيذ المهام التدريبية والدفاعية، كما وقع قائد القوات الجوية إتفاقية لتدبير طائرات موجهة بدون طيار مع المدير التنفيذى لشركة "كاتيك" الصينية.

كذلك وقع الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، مع المدير التنفيذى لشركة "ليوناردو" الإيطالية، اتفاقية لتوريد أجهزة رادار متطور لصالح قوات الدفاع الجوي.

وأكد الفريق علي فهمي أنه تمت الدراسة العلمية الدقيقة المستفيضة لهذه النوعية من الرادارات والتى تعزز الإمكانيات القتالية لقوات الدفاع الجوى بإكتشاف الأهداف الجوية بكافة أنواعها وتحت مختلف الظروف.

كما وقع مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة مع رئيس شركة "تالس" الفرنسية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الجزء الأول من إتفاقية تدبير معدات المحطات الأرضية والتى تعمل مع الأقمار الصناعية كما وقع مدير إدارة الإشارة مع ممثل شركة "أكتيا" الفرنسية الجزء الثانى من إتفاقية تدبير معدات المحطات الأرضية التي تعمل مع الأقمار الصناعية كذلك توقيع إتفاقية مع ممثل شركة (EID) البرتغالية إتفاقية لتوريد نظام إتصال داخلى .

كما وقع مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة إتفاقيتان مع شركة "إيجمان" البوسنية تنص على تدبير وتوريد ذخائر مختلفة الأعيرة للأسلحة الصغيرة كذلك إبرام ثلاثة عقود مع شركة "أوبتكس" البلغارية تتضمن تدبير وتوريد أجهزة مراقبة ليلية وحرارية كما تم توقيع إتفاقية مع شركة "يوجو إمبورت" الصربية لتدبير ماكينات فك طبات الذخيرة .

ووقع مدير إدارة الحرب الإلكترونية بالقوات المسلحة تعاقد مع شركة "ساميل 90" البلغارية لتدبير وتطوير محطات إعاقة إليكترونية .

تأتى تلك الصفقات نتيجة لنجاح المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" وبما يساهم في دعم وتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات .