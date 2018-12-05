"الصحة" تنظم قافلة طبية بجزيرة الوراق.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم قافلة طبيبة بجزيرة الوراق، غدًا الخميس، تشمل كافة التخصصات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن القافلة الطبية تخدم منطقة الوراق باعتبارها من المناطق المحرومة من الخدمة الطبية، وتتواجد غدًا الخميس، وتستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد الأحد الماضي، اجتماعًا مع عدد من الوزراء، لمتابعة أعمال تطوير جزيرة الوراق، وتوفير الخدمات للسكان.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد خلال الاجتماع، إنه تم توريد وحدة المعالجة الخاصة بمركز الغسيل الكلوى بمستشفى الوراق، وسيتم تشغيل الوحدة نهاية هذا الأسبوع، كما يتم سحب عينات دورية من محطتى مياه جزيرة الوراق القديمة والجديدة، وأفادت النتائج بأنها مطابقة للمعايير.