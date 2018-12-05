"التراس": نتائج مشاركة هيئة التصنيع في "إيدكس 2018 " فاقت التوقعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن نتائج مشاركة الهيئة في فعاليات معرض الدفاع "إيدكس 2018" كانت أكثر من المتوقع، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقيات ودراسة شراكات مع العديد من الشركات الدولية.

وأضاف التراس، أن الجناح المصري في المعرض لا يقل تميزًا عن الشركات والمعارض العالمية، لافتًا إلى أن إقبال الشركات العالمية للمشاركة في المعرض الدولي يدل على تقدير العالم لمكانة مصر ودورها السياسي.

وأشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع بإقبال الدول الإفريقية على الإنتاج المصري المشارك في المعرض، مضيفًا أن ذلك يعد دليلًا على ثقتهم في جودة المنتجات المصرية ودعمًا لجهود تعزيز التعاون بين الأشقاء الأفارقة.