فيديو| المتهمة بواقعة "سفاح السويس": "الضحية حاولت تأذيني في شغلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يوضح اعترافات المتهمة بواقعة "سفاح السويس".

واعترفت المتهمة والتي تدعى "هبة الله.ا" وشهرتها "شيرين" 30 مشرفة أتوبيس بإحدى المدارس بالسويس، أنها قررت الانتقام لنفسها من الضحية والتي تدعى "أمنية. ج" 20 سنة، مشرفة أتوبيس بذات المدرسة؛ بالتعدي عليها وإصابتها بجرح قطعي بالكتف الأيمن حال سيرها بأحد شوارع السويس؛ وذلك لأنها على خلاف معها في العمل، قائلة: إنها "حاولت تمشيني من الشغل فقررت الانتقام منها وأقرص ودنها"

وتابعت المتهمة في اعترافاتها: "اتفقت مع متهم يدعى "محمد. غ" وشهرته "محمد التركي" 18 طالب، مساعدتها في الانتقام من الضحية وتقلينها درسًا في الأخلاق" مقابل مبلغ مالي 5 آلاف جنيه.

واعترف المتهم "محمد التركي" في التحقيقات: "بعد ما نفذت المخطط الإجرامي قابلت المتهمة وطلبت منها تجيب خط تليفون وتكلم المجني عليها وتهددها عشان الموضوع يتوه لأن الشرطة قربت تعرف الحقيقة، حيث قام المذكور بالاتفاق مع باقي بعض المتهم وهم "محمود. م" وشهرته "أوشا" 18 سنة، عامل، و"طه. م" وشهرته "طه الشاعر"، و"خالد. خ" وشهرته "خالد غاندي" عامل، على ارتكاب وقائع أخرى مماثلة لإثارة الفزع والرعب لدى الفتيات والأهالي بمدينة السويس لصرف الأنظار عنهم.

واعترف أحد المتهمين، المشتركين في الواقعة قائلًا: أنه قام بتنفيذ باقي الوقائع مستخدمين في ذلك الدراجتين الناريتين، وقام باقي المتهمين بمراقبة الطريق لهما حال التنفيذ للحيلولة دون ضبطهما، وأنهم قاموا بإصابة الفتيات بمدينة السويس في أماكن وتوقيتات مختلفة لمحاولة صرف الأنظار عنهم.

كما اعترف باقي المتهمين بالاشتراك في ارتكاب تلك الوقائع وصحة ما قرره المتهم (الثاني).

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزرارة الداخلية قيام أربعة فتيات وسيدة بالإبلاغ بأقسام (السويس، الأربعين، عتاقة) ببلاغات كاذبة بذات المضمون لأسباب مختلفة، واعترفوا بعدم صحتها، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم.

وبعرض المتهمين من الأول إلى السادس على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.