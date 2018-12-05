أخبار مصر | "سياحة النواب": تأجيل القروض وفوائدها يعيد السياحة إلى سابق عهدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سياحة النواب": تأجيل القروض وفوائدها يعيد السياحة إلى سابق عهدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، بتأجیل جمیع أقساط القروض والفوائد المُستحقة على جميع المستثمرين السياحيين والمشروعات السياحية لمدة عام کامل ینتهى فى 31 دیسمبر 2019، كان مطلبًا رئيسًا للجنة؛ لتخفيف الأعباء الثقيلة والمتراكمة على مدى أكثر من 7 سنوات على جميع العاملين فى قطاع السياحة.

ووجه "صدقى"، فى بيان له اليوم، التحية لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، على هذا القرار الذى لقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ولدى أعضاء البرلمان فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين.

كما وجه "صدقى"، الشكر والتقدير إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذى قدم مبادرة فى إطار جهوده لحل مشاكل المستثمرین بالاتفاق على اجتماع مع محافظ البنك المرکزى المصرى بحضور نخبة من المستثمرين السياحيين وممثلى الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار، مؤكدا أن اللواء خالد فودة يُعد واحدا من أفضل المحافظين الذين لديهم خبرة كبيرة فى مجال تشجيع السياحة والترويج لها لجذب السياحة العالمية إلى مدينة السلام والسياحة العالمية شرم الشيخ المصرية، مؤكدا أن الاستجابة السريعة وغير المسبوقة من قبل محافظ البنك المركزى تؤكد أنه رجل دولة ومسئول يتفهم أهمية رفع الأعباء على صناعة السياحة حتى تعود إلى سابق عهدها وتكون واحدة من أهم مصادر جذب العملات الصعبة للخزانة المصرية.