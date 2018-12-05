أخبار مصر | تحرك عاجل من مجلس الوزراء بشأن سقوط الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك عاجل من مجلس الوزراء بشأن سقوط الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على متابعة موقف الأحوال الجوية بالمحافظات، والوقوف على استعداد المحافظات للتعامل مع موسم سقوط الأمطار.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء تلقى تقريراً أعده قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والذي أكد استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار في مختلف المحافظات، لافتاً إلى تعرض عدد منها لأمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة والتي تم التعامل معها على الفور، دون أي تأثير على سير الحياة اليومية، مع استقرار الأوضاع بباقي المحافظات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة استمرار جاهزية المحافظات للتعامل مع حالات سقوط الأمطار والسيول، ومعالجة الآثار المترتبة عليها، كما وجه بضرورة مراجعة موقف الشنايش ومخرات السيول والتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه حركة تدفق مياه الأمطار بهما، وتطهير شبكات الصرف والمجارى المائية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التقرير أشار إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بمحافظات المنيا، والبحيرة، وكفر الشيخ، والقليوبية، والغربية، وكذلك على مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ومركزي ديروط والقوصية بأسيوط، ومناطق أطفيح والصف بمحافظة الجيزة.

كما سقطت أمطار متوسطة على بعض المناطق بمحافظتي مطروح، والفيوم.

وأضاف التقرير أن الأمطار الغزيرة تركزت على بعض المناطق بمحافظتي المنيا وبني سويف، حيث تم التعامل مع تجمعات المياه بواسطة سيارتي شفط مياه بكل محافظة، إلى جانب مناطق بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة وتم التعامل مع تجمعات المياه بواسطة 10 سيارات شفط مياه بكل محافظة، وقد تأثر ميناء بوغاز رشيد بمحافظة البحيرة وتم إغلاقه كإجراء احترازي وتوقف حركة الصيد به لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأضاف المستشار نادر سعد، أن التقرير تطرق أيضاُ إلى التنبؤات فيما يتعلق بسقوط الأمطار خلال اليومين القادمين.