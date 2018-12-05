مصر | "مكنتش قد المسئولية".. النيابة تطلب التحريات حول الطالب المنتحر في بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكنتش قد المسئولية".. النيابة تطلب التحريات حول الطالب المنتحر في بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة بدر، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، بالتصريح بدفن طالب في العقد الثاني من العمر، بعد إلقاء نفسه من الطابق الرابع بمدينة بدر، وذلك بعدما أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات، حول ملابسات الواقعة؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعته للانتحار.

وانتحر طالب في العقد الثاني من العمر، اليوم الأربعاء، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمدينة بدر، وذلك بسبب خلافات مع والدته.

تلقى قسم شرطة مدينة بدر، بلاغًا من الأهالي بانتحار شاب، وبسؤال والده، أقر بوجود خلافات بين زوجته ونجله، لافتًا الى أنهم عثروا على ورقة مكتوب عليها “سمحوني مكنتش قد المسئولية”.

بالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.