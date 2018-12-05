مصر | تنفيذ حكم الإعدام في قاتل صديقه وزوجته وأطفاله الأربعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ حكم الإعدام في قاتل صديقه وزوجته وأطفاله الأربعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر قضائية، تنفيذ حكم الإعدام على المتهم "كرم.م" المتهم بذبح زوجته وأطفاله الأربعة، خاصة وأنه كان هارب من حكم إعدام سابق بتهمة قتل صديقه، وانتهت فترة الطعن عليه، ما يجعل حكم الإعدام بات ونهائي.

وشملت قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة العاجلة، كلا من " كرم.م" المتهم الرئيسى بذبح زوجته وأطفاله الأربعة، و"عواد.م" المتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع الزوجة المجنى عليها، و2 أخرين بتهمة التحريض على القتل.

ووجهت النيابة للمتهم "كرم.م" المتهم الرئيسى بالقضية تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما وجهت النيابة للمتهم "عوّاد.م" تهمة التستر على المتهم الأول وإقامة علاقة غير شرعية مع المجنى عليها "منال. م"، كما وجهت تهمة التستر على المتهم الأول لمتهمين آخرين.