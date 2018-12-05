مصر | غدا.. الحكم على المتهم بقتل شقيقه وابن شقيقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الحكم على المتهم بقتل شقيقه وابن شقيقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يذكر أن المحكمة فى جلستها السابقة أحالت أوراق المتهم لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدام المتهم.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.
وأسندت النيابة للمتهم «كمال. ع»، تهمة قتل شقيقه«عرفة. ع»، وابن شقيقته «يوسف. ن» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد عاقدًا العزم على قتلهم فأطلق صوبهم عدة أعيرة أحدثت أصابات أودت بحياتهم مستخدمًا سلاحًا ناريًا بندقية آلية، إذ توجه إليهم فى البيت الذى أيقن تواجدهم فيه.
واتهمت النيابة المتهم تهمة الشروع فى قتل كل من «عابدين. ع» والطفلين «شهاب الدين. ع» و«طارق. م» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد كما اتهمته بإحراز سلاح نارى دون ترخيص.
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