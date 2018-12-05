شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ كبد: مريض فيروس سي ينقل العدوى لـ5 أشخاص في حياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس، إن مؤتمر الجمعية الأمريكية للكبد أكد في توصياته أن مصر تقود العالم في علاج فيروس سي.

وتابع الخياط خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «يجب تطبيق منظومة علاج فيروس سي مع الأمراض الأخرى كالكلى، والأورام وأمراض الأعصاب».

وأضاف الخياط «يجب أن يتحلى الطبيب والممرضة بالضمير المهني ويجريان التعقيم على أفضل مستوى لحماية المرضى من الإصابة بالفيروسات الكبدية، فضلا عن أهمية رقابة الدولة الممثلة في وزارة الصحة»، مشيرا إلى ضرورة وجود وعي لدى المواطن، للتأكد من سلامة إجراءات التعقيم التي ينفذها الطبيب.

وأردف أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس «الأبحاث أثتبت أن مريض فيروس سي قد يتسبب في انتقال العدوى لخمسة أشخاص آخرين في حياته»، مؤكدا ضرورة عدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بمريض فيرس سي.