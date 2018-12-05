شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لا نرصد تغيرًا في سياسات قطر تؤدي لانفراج الأزمة معها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر لم ترصد تغيرا في السياسات القطرية تؤدي لانفراج الأزمة معها، قائلا «وإنما هناك تحركات مناوئة تخرج عن التعاون العربي».

جاء ذلك ردا على سؤال- خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير الأربعاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي- حول ما نقل عن الوزير شكري في تصريحات أمس خلال زيارته للكويت عن الاستعداد لإنهاء الأزمة مع قطر وإذا ما كانت قطر قد غيرت سياستها للمصالحة معها.

وقال «شكري» إن موقف الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب، تم تأكيده مجددا خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد بالمنامة، وهو موقف مستقر، مشيرًا إلى وجود الشواغل ال13، التي تطالب الدول الأربع باستجابة قطر لها«،»ولا نرصد تغيرا في السياسات القطرية تؤدي لانفراج الأزمة، بل بالعكس فإننا نرصد مزيدًا من التحركات المناوئة الخارجة عن التعاون العربي، واستمرار احتضانها عناصر متطرفة، وهو أمر لا يصب في المصلحة العربية، كما أن هناك استمرارا بالتدخل في شؤون دول عربية من جانب قطر، وكلها مواقف غير إيجابية خلافا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية«.