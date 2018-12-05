شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: الخميس ذروة الأمطار وانخفاض الحرارة ونشاط الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار على بعض مناطق الجمهورية، موضحا أن ذروة الأمطار وانخفاض الحرارة ونشاط للرياح يكون غدا الخميس.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «اليوم» تقديم الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية «dmc»، أن موجة الطقس السيء مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، وتبدأ انحسار فرص سقوط الأمطار يومى السبت، والأحد المقبل، على كافة أنحاء الجمهورية.