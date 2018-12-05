شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة مصرفية تكشف أسباب إصدار العملة البلاستيكية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن العملة البلاستيكية التي ستصدرها مصر قريبا تشبه العملة المستخدمة في بريطانيا.

وتابعت الدماطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «من الصعب أن تتعرض العملة البلاستيكية للتلف بعكس العملة الورقية»، مشيرة إلى أن العملة البلاستيكية تعيش لفترة أطول من الورقية.

وأضافت الخبيرة المصرفية: «تكلقة العملة البلاستيكية أقل من الورقية، فضلا عن أنه من الصعب جدا تزوير العملة البلاستيكية»، معلقة «التعامل بالعملة البلاستيكية أفضل وستكون مفيدة للمواطن».