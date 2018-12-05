شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الريف المصري» يكشف الشروط اللازمة لشراء أراضي ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، إن الشركة طرحت 100 ألف فدان بنظام حق الانتفاع ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

وتابع «حنورة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» « هناك عدد من الشركات تقدمت بطلبات للحصول على قطع أراضي، حيث تصل قيمة حق الانتفاع بالفدان ألف جنيه سنويا لمدة 25 سنة، بزيادة 10 % كل 3 سنوات»، مشيرا إلى أن الشركة ستسمح بتسديد نصف المبلغ المستحق ، بقيمة 500 جنيه للفدان سنويا.

وأوضح «حنورة» أن الحد الأدني للحصول على أراضي بنظام حق الانتفاع يصل إلى 500 فدان.

وتابع «حنورة»: «قطع الأراضي المطروحة لصغار المزارعين تصل مساحتها 230 فدان بشرط تكوين شركة مكونة من 10 أشخاص على الأقل للتقدم لشراء الأرض»، لافتا إلى أنه تم مد فترة التقسيط لصغار المزارعين الشباب إلى 9 سنوات بفائدة 5%.

وأشار حنورة إلى أنه تم توقيع ما يقرب من 600 عقد مع صغار المزراعين لشراء أراضي ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، لافتا إلى أنه يشترط أ، يكون صغار الزراعية المتقدمين لشراء الأراضي مصريين ولا تقل أعمارهم عن 21 عاماً، فضلا عن امتلاكهم خبرة زراعية.