شكرا لقرائتكم خبر عن جولة حصرية لـ«شريف عامر» داخل معرض الأسلحة الأضخم «إيديكس 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعرض برنامج «يحدث في مصر»، مساء اليوم في العاشرة مساءً، جولة حصرية لشريف عامر، داخل أضخم معرض للأسلحة العسكرية والدفاعية، المقام على أرض مصر «إيديكس 2018».

كاميرا البرنامج رصدت أبرز الأسلحة المعروضة من دبابات ومدافع وطائرات وأجهزة مراقبة داخل أجنحة المعرض الذيم يضم نحو 373 شركة مصرية وعربية وأجنبية و57 وفداً من أكثر من 40 دولة حول العالم.

الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربي، كان على رأس ضيوف حلقة «يحدث في مصر» داخل المعرض.