شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: حديثي عن عدم وجود جنس في الجنة «بوَّظ» خطط الدواعش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن حديثه عن الحور العين وعدم وجود جنس في الجنة كشف أعداء كثر للإسلام، وأصاب الجماعات الإرهابية بضربة في مقتل.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «العلمانيون والقرآنيون والملحدون دول اركنهم على جنب، أما الدواعش باظت خططهم، لأنهم كانوا بيستخدموا الجنس في الجنة لاستقطاب الشباب».