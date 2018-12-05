شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تنهمر على القاهرة والجيزة والقليوبية الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قبل قليل، محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، سقوط أمطار غزيرة، وذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تبدأ اليوم.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، كما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 20 والصغرى 15 ، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 ، ومطروح العظمى 19 والصغرى 12 ، وسوهاج العظمى 21 والصغرى 8 ، وقنا العظمى 22 والصغرى 12 ، وأسوان العظمى 23 والصغرى 12 .