شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس يكشف سر "الزئبق الأحمر" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زاهى حواس، عالم الآثار، أنه لا يوجد ما يسمى الزئبق الأحمر وهو عبارة عن وهم، مشيرًا إلى أن الناس اعتقدت أن مادة التحنيط التي خرجت من إحدى المومياوات لرئيس الجيوش في الأسرة السابعة والعشرين، وتم وضعها في زجاجة هو الزئبق الأحمر، لكنه اعتقاد خاطئ تمامًا.
جاء ذلك خلال اصطحاب "حواس" مجموعة من أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، لتعريفهم بالحضارة الفرعونية الفريدة وعراقتها، وذلك بمنطقة أهرامات الجيزة.
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