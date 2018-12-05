شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ينشر صور لقاء شكرى مع نظيره الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، نظيره الأردني أيمن الصفدى ، فى مصر وزارة الخارجية فى القاهرة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صورا تجمع وزيرا خارجية مصر والأردن، وعلق بالقول "دائما ما يحرص الجانبان على تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مجمل العلاقات الثنائية والإقليمية محل اهتمام البلديّن".



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