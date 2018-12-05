شكرا لقرائتكم خبر عن فى معرض الدوحة للكتاب.. الكراسى تتزاحم و"الناشرون" يهشون الذباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال معرض الدوحة الدولى للكتاب يعانى معاناة شديدة من غياب الجمهور والزائرين، حيث غاب الضيوف عن الفعاليات والمؤتمرات الثقافية والندوات، وأيضا غاب الجمهور عن شراء الكتب والمعروضات.

فشل معرض الدوحة الدولى للكتاب فى جذب الجمهور والضيوف والزائرين مازال مستمرا رغم مرور ما يقرب من أسبوع على انطلاق المعرض، ورغم الشخصيات المحسوبة على النظام القطرى التى حضرت المعرض مثل يوسف القرضاوى.

رواد موقع "تويتر" لم يفوتوا تلك الفرصة، حيث رصدوا بالصورة والفيديو ضعف الإقبال وفى أحيان أخرى انعدامه، فكتب أحدهم "معرض الكتاب فى الدوحة يهشون الذباب من فوق الكتب.. الصالات والكراسى فاضية.. ويخرج مرتزقة الجزيرة يتحدثون بالكذب عن ازدحام بالحضور"، وقال آخر "ندوة فى معرض الدوحة للكتاب حضرها جمع غفير من الكراسى نتمنى أن تكون الكراسى استفادت"، وقال آخر "فشل معرض الكتاب فى الدوحة فشل ذريع وعدد رواده يعد بالأصابع لم نقل لكم دويلة صغيرة جدا جدا جدا".



غياب الحضور



فراغ فى المعرض



فشل معرض الدوحة



لم يحضر أحد



معرض الدوحة للكتاب