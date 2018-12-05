شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار فتاة هروبًا من الزواج غصبًا فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتحرت فتاة بإلقاء نفسها من الطابق السادس ببولاق الدكرور، لمحاولة أفراد أسرتها إجبارها على الزواج من شاب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق السادس، مما أسفر عن مصرعها، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة حدثت خلافات بينها وبين أفراد أسرتها، لمحاولتهم إجبارها على الزواج من شاب ترفضه، مما دفعها للانتحار، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.