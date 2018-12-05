شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمهورية التونسى يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر فى عموم البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة التونسية بقيادة الرئيس الباجى قايد السبسى، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ فى عموم أنحاء الجمهورية لمدة شهر.

وقال الرئاسة التونسية فى بيان: قرّر رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ فى كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر ابتداء من 7 ديسمبر 2018 إلى غاية 05 يناير 2019، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي."

وشهدت الأراضى التونسية عمليات إرهابية، آخرها كانت تفجير امرأة انتحارية نفسها وسط العاصمة، مما أسفر عن إصابة العشرات، ومقتل المنفذة.