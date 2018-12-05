شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: فتنة الشيخ خالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف الخليج 365 فى عدد الغد من النسخة المطبوعة كواليس فتنة التصريحات بعدم وجود علاقات جنسية فى الجنة تحت عنوان" العلماء انقسموا حولها والله أعلم بتفاصيلها.. فتنة الشيخ خالد.. تصريحات الجندى بخصوص عدم وجود علاقات جنسية فى الجنة تثير جدل وغضب أساتذة الأزهر والأوقاف.. أستاذ بالأزهر: يشغلنا هو وقرينه بفروع لإثارة الضجة الإعلامية والعالم يبيع لنا التكنولوجيا بالمليارات. اقرأ فى العدد أيضا.. اقرأ فى العدد أيضا.. - توقيع عقود تسليح مع كبرى الشركات العالمية فى "إيدكس 2018".. مذكرة تفاهم لإنشاء شركة مصرية فرنسية لصيانة المعدات البحرية الفرنسية بمصر.. اتفاقية مع ليوناردو الإيطالية لتوريد رادارات متطورة.. ومع «ساميل »90 البلغارية لتطوير محطات إعاقة إلكترونية - منال افتتحت مكتبة كبيرة بدعم "المشروعات الصغيرة" - الأحمر يُكثف مفاوضاته لاستعادة حجازى.. شروط جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة - "النواب" ينظر اعتراضات الرئيس على "التجارب السريرية" خلال أيام - وزير داخلية إيطاليا: تحقيقات "ريجينى" لن تؤثر على علاقتنا الجيدة مع مصر - التموين: بدء إعادة "المحذوفين" من البطاقات اعتبارا من 10 ديسمبر - حكم جديد لـ"الإدارية العليا" يحمى الممتلكات السيادية لأراضى الدولة - "استئناف القاهرة" تحدد جلسة 5 يناير المقبل لمحاكمة محافظ المنوفية السابق فى "الرشوة" - النائب العام يحيل المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران بقبرص للجنايات - "الداخلية" تنهى استعداداتها لتأمين "منتدى أفريقيا 2018" بشرم الشيخ - "الاستعلامات": تناول بعض وسائل الإعلام الدولى لواقعة فستان "رانيا يوسف" اتسم بالمبالغة



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