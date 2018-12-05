شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة المعتدى على فتيات السويس وتضبط مرتكب الواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "سفاح السوييس" وضبطت مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المُكثفة لكشف غموض وملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على المدعوة "أمنية.ج.ا" 20 سنة مشرفة أتوبيس بإحدى المدارس بالسويس، بسلاح أبيض وإصابتها بجرح قطعى بالكتف الأيمن (لم تقم بالإبلاغ عن الواقعة) أثناء سيرها بشارع محمد الرفاعى من شارع أبو بكر الصديق السلام بالسويس، وتداول مواقع التواصل الاجتماعى لتلك الواقعة ووقائع أخرى مشابهة تحت عنوان "سفاح السويس".

وتم تشكيل فريق بحث مُكبر برئاسة قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالإشتراك مع ضباط البحث الجنائى بالسويس، لكشف غموض وملابسات تلك الوقائع.. ومن خلال السير فى إجراءات البحث والتحرى أسفرت الجهود إلى أن وراء ارتكابها "هبه الله.أ" وشهرتها "شيرين" مشرفة أتوبيس (بذات مدرسة المجنى عليها)، ومقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، و"محمد.غ.ع، وشهرته "محمد التركى" طالب، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، و" محمود.م.ا، وشهرته "أوشا" عامل بإحدى شركات الزيوت، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، و"طه.م.م " وشهرته "طه الشاعر"، حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، و"خالد.خ.م " وشهرته "خالد غاندى" عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

و أكدت التحريات إتفاق المتهمة الأولى مع المتهم الثانى "تربطهما علاقة" بالتعدى على المجنى عليها، انتقاما منها لوجود خلافات بينهما، وذلك مقابل مبلغ مالى (خمسة آلاف جنيه) وقامت بتزويده بمعلومات خط سيرها وتحديدها له واتفقت معه على تهديدها من خلال الاتصال على هاتفها المحمول عدة مرات من شريحة تليفون "محددة" لصرف انتبهاها عن تحديده.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين بعدة مأمورية أسفرت عن ضبطهم، كما تم ضبط دراجتين ناريتين ومشرط طبى ومطواة "قرن غزال" وشفرة حلاقة وعدد من الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين.

وبمواجهتهم اعترف الثانى بقيامه بتجهيز "دراجة بخارية" المملوكة للمتهم الثالث، ومشرط طبى تحصل عليه من مخلفات إحدى المستشفيات وقام بوضعه بين إصبعيه وتثبيته بشريط لاصق والتعدى على المجنى عليها وإحداث إصابتها، وأضاف بقيام المتهمة الأولى بالاتفاق معه لتهديد المجنى عليها بالاتصال على هاتفها المحمول من "الشريحة"، وأثناء الفحص تبين قيام المذكور بالاتفاق مع باقى المتهمين الثالث حتى السادس على ارتكاب وقائع أخرى لإثارة الفزع والرعب لدى الفتيات والأهالى بمدينة السويس لصرف الأنظار عنه.

وقام المتهم الثانى والثالث بتنفيذ باقى الوقائع مستخدمين فى ذلك الدراجتين الناريتين، وقام باقى المتهمين بمراقبة الطريق لهما حال التنفيذ للحيلولة دون ضبطهما، وأنهم قاموا بإصابة الفتيات بمدينة السويس فى أماكن وتوقيتات مختلفة لمحاولة صرف الأنظار عنهم.

كما اعترف باقى المتهمين بالاشتراك فى ارتكاب تلك الوقائع وصحة ما قرره المتهم "الثاني"، وتبين خلال الفحص قيام عدد أربعة فتيات وسيدة بالإبلاغ بأقسام (السويس - الأربعين – عتاقة ) ببلاغات كاذبة بذات المضمون لأسباب مختلفة، واعترفوا بعدم صحتها، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم، وبعرض المتهمين من الأول إلى السادس على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.



المتهمة



المتهم