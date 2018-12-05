واقعة "سفاح السويس"| التحريات: "انتقام امرأة".. والتنفيذ بـ5 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي ومحمود السعيد:

تمكنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تقودهم امرأة لاتهامهم في واقعة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "سفاح السويس".

بدأت تفاصيل الواقعة بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الأشخاص بالتعدي على "أمنية. ج" 20 سنة، مشرفة أتوبيس مدرسة (لم تبلغ عن الواقعة)، بسلاح أبيض فأصابها بجرح قطعي بالكتف الأيمن باسم "سفاح السويس"، فشكَّلت الوزارة فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المشكلة من الأمن الوطني والأمن العام ومباحث السويس من القبض على كل من: "هبة الله.ا" وشهرتها "شيرين" 30 مشرفة أتوبيس (بذات مدرسة المجني عليها)، و"محمد. غ" وشهرته "محمد التركي" 18 طالب، و"محمود. م" وشهرته "أوشا" 18 سنة، عامل، و"طه. م" وشهرته "طه الشاعر"، و"خالد. خ" وشهرته "خالد غاندي" عامل.

وأكدت التحريات اتفاق المتهمة الأولى مع المتهم الثاني "تربطهما علاقة" بالتعدي على المجني عليها، انتقامًا منها لوجود خلافات بينهما، وذلك مقابل مبلغ مالي 5 آلاف جنيه وقامت بتزويده بمعلومات خط سيرها وتحديدها له واتفقت معه على تهديدها من خلال الاتصال على هاتفها المحمول عدة مرات من شريحة تليفون "محددة" لصرف انتباهها عن تحديده.

واعترف المتهم الثاني بقيامه بتجهيز "دراجة بخارية" المملوكة للمتهم الثالث، ومشرط طبي تحصل عليه من مخلفات إحدى المستشفيات وقام بوضعه بين إصبعيه وتثبيته بشريط لاصق والتعدي على المجني عليها وإحداث إصابتها.

وأضاف بقيام المتهمة الأولى بالاتفاق معه لتهديد المجني عليها بالاتصال على هاتفها المحمول من "الشريحة" سالفة الذكر.

و تبين قيام المذكور بالاتفاق مع باقي المتهمين الثالث حتى السادس على ارتكاب وقائع أخرى لإثارة الفزع والرعب لدى الفتيات والأهالي بمدينة السويس لصرف الأنظار عنه.

وقام المتهم الثاني والثالث بتنفيذ باقي الوقائع مستخدمين في ذلك الدراجتين الناريتين، وقام باقي المتهمين بمراقبة الطريق لهما حال التنفيذ للحيلولة دون ضبطهما، وأنهم قاموا بإصابة الفتيات بمدينة السويس في أماكن وتوقيتات مختلفة لمحاولة صرف الأنظار عنهم.

كما اعترف باقي المتهمين بالاشتراك في ارتكاب تلك الوقائع وصحة ما قرره المتهم (الثاني).

وكشف الفحص قيام عدد أربعة فتيات وسيدة بالإبلاغ بأقسام (السويس - الأربعين – عتاقة ) ببلاغات كاذبة بذات المضمون لأسباب مختلفة، واعترفوا بعدم صحتها، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين من الأول إلى السادس على ذمة التحقيقات وتحفظت على المضبوطات(دراجتين ناريتين ومشرط طبي ومطواة "قرن غزال" وشفرة حلاقة وعدد من الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين).