أخبار مصر | "الصيادلة": الانتهاء من وضع المسودة النهائية لاتفاقية الضرائب على الدخل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة": الانتهاء من وضع المسودة النهائية لاتفاقية الضرائب على الدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت اللجنة العليا للضرائب بنقابة الصيادلة، التصور النهائي لاتفاقية الضرائب على الدخل والقيمة المضافة؛ لتسهيل عملية المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات؛ لضمان سداد الصيدليات بما عليها من التزامات ضريبية عادلة ومريحة للدولة ويساهم فى رفع موارد الدولة المالية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد صلاح هلال، عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة الضرائب، الدكتور مصطفي سلام، نقيب المنوفية، الدكتور محمد فهمي، نقيب كفر الشيخ،الدكتور سامح المسلماني، الدكتور أمين عام دمياط، والدكتور محمد ماضي، أمين عام المنوفية، و الدكتور ممدوح عبد المنعم، عضو مجلس أسيوط، الدكتور محمد طه، أمين صندوق المنوفية، و الدكتور حمادة القرش، والدكتور سمير صديق عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية، ووليد عبد العزيز، المحاسب القانوني ممثل شركة "آجاك".

تقدم الدكتور أيمن عثمان، أمين عام نقابة الصيادلة، بالشكر لأعضاء اللجنة على ما بذلوه من مجهود رائع فى صياغة مسودة ضريبة الدخل والقيمة المضافة.

قال أمين عام النقابة، إن اللجنة انتهت من وضع التصور النهائى لاتفاقية الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، تمهيدًا لعرضها على الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشتها مع اللجنة المشتركة بين نقابة صيادلة مصر ومصلحة الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة لإقرارها والعمل بها.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد صلاح هلال، مقرر اللجنة: أتمنى أن تلبى رغبات الزملاء صيادلة مصر وتساهم فى إنهاء مشكلة التسويات الضريبية على نشاط الصيدليات وتقضى على عشوائية المحاسبة.