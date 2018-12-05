أخبار مصر | "الابتكار قوة".. شعار الهيئة العربية للتصنيع بمعرض "ايدكس"2018 (فيديو)

شهد الجناح الخاص بالهيئة العربية للتصنيع بمعرض "إيدكس" 2018، إقبالا كثيفا من الوفود المشاركة في المعرض من مختلف دول العالم؛ للتعرف على المنتجات التي تصنعها الهيئة، وحرص العديد من زوار المعرض القادمين من أفريقيا والشركات الأجنبية للاطلاع على مصنوعات الهيئة المتميزة.

الهيئة التى أنشأت عام 1975، بمشاركة 4 دول عربية ككيان صناعي عسكري لتلبية احتياجات الدول العربية من معدات، تطور عملها ليمتد للمشروعات العملاقة فى المجال المدنى، وخاصة مشروعات البنية التحتية وخدمة المجتمع.

حيث تقوم الهيئة بإنتاج محطات تحلية مياه البحر و تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الآبار والصرف الصحي والصرف الصناعي، كذلك تصنيع معدات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، والمعدات والأجهزة الإلكترونية، ما يضع الهيئة فى المرتبة الأولى كصرح صناعي عملاق، إلى جانب ذلك فهى ركيزة أساسية فى حماية الأمن القومي العربي.

واستطاعت الهيئة العربية للتصنيع، تحت رئاسة الفريق عبد المنعم التراس، أن تقدم شكلا جديدا ومحترفا للصناعات العسكرية تحت شعار "الابتكار قوة"، حيث شاركت الهيئة في معرض "إيديكس" الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بجزء من المنتجات؛ فى مقدمتها أعمال المهندسين العسكريين فى فتح الثغرات، وجزء آخر في مجال عمرة الطائرات، وثالث متعلق بالعربات المدرعة.

واستطاع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة، إعادة تسويق الهيئة العربية للتصنيع بشكل محترف لتصل للعالمية، حيث يشارك مهندسي الهيئة فى المعرض للتعرف على تصميم الشركات الأجنبية، وما جاء بالشركات الأخرى، من أجل تبادل الخبرات والمهارات، والاضطلاع على أحدث الأنظمة الدفاعية في الدول الأخرى.