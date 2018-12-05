مصر | المشدد ٥ سنوات لـ"نائب مدير" بأحد البنوك استولى على 800 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد ٥ سنوات لـ"نائب مدير" بأحد البنوك استولى على 800 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بالسجن المشدد 5 سنوات على موظف عام "نائب مدير محاسبة بأحد البنوك" بمنطقة الشروق وذلك بتهمة التزوير لاستيلاء آخرين علي مبلغ ثمانمائة ألف جنيه من جهة عملها.

وكانت النيابة العامة أحالت كل من سميرة.م نائب مدير محاسبة بأحد البنوك، عمرو.ح، رضا.أ، أيمن.ف، محمد.س، عماد.ص، إلي محكمة الجنايات وذالك عقب انتهاء التحقيقات معهم في واقعة قيام المتهمين بالتعاون مع المتهمة الرئيسية الأولي نائب مدير محاسبة بأحد البنوك بالتزوير لتسهيل الاستيلاء علي أموال عامة من أحد حسابات التوفير الخاصة بأحد عملاء البنك، حيث كشفت التحقيقات قيام المتهمة الأولي باستغلال وظيفتها وقامت بتسريب بيانات حساب العميل وصوره لنموذج توقيعه المعتمد لدي البنك المسجل علي الحاسب الآلي للمتهم الثاني الذي تحصل بالاشتراك مع المتهم الثالث والرابع علي بطاقة تحقيق شخصية باسم العميل المستولي علي المبالغ المالية الخاصه به، وأرفقوها مع صورة نموذج التوقيع الذي قام بتقديمها المتهم الخامس أمام المختصين بالبنك بالتعاون مع المتهم الثالث الذي قام بانتحال شخصية العميل المستولي علي أمواله، ووقع باسمه علي إيصال سحب النقدية بإجمالي 800000 ألف جنيه، مما سهل له الاستيلاء علي المبلغ وإضافته إلي حسابه الشخصي.

ووجهت النيابة العامة إلي المتهمين الـ 6 تهمتي التزوير في محررات رسمية إلي احدي الشركات المساهمة في الدولة بنصيب أسهمها، وتزوير توقيع أحد عملاء البنك بقصد الاستيلاء وسرقة مبالغ مالية من حسابه الشخصي، حيث تبين من التحقيقات قيام المتهمة الأولي بالاتفاق ومساعدة باقي المتهمين في ارتكاب وقعتي التزوير وانتحال الصفة، وذالك بأن أمدتهم ببيانات شديدة السرية لحساب أحد عملاء البنك، بالإضافة إلي إمدادهم بصورة لنموذج توقيعه المعتمد لدي البنك، مما يتيح ويساعد المتهمين علي صرف المبالغ المالية من حساب العميل.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة استمعت إلي أقوال المتهمين، وأقوال شهود الواقعة، بالإضافة الاستماع إلي مرافعة دفاع المتهمين الذي طالب بانتفاء ركن الجنائي في الواقعة الخاص بالمتهمة الأولي، بإمداد المتهمين بالمعلومات الوفيرة التي ساعدتهم للاستيلاء علي أموال العميل، موضحا عدم اشتراك موكلته مع المتهمين وعدم إفشائها أية معلومات تختص بصميم عملها مطالبا ببراءة المتهمة.

فيما أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهمين ورد المبلغ المستولي عليه إلي البنك.