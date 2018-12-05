شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يبحث مع مسؤول أردني أوجه التعاون المشترك لتطوير الصناعات الدفاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء الركن متقاعد محمد سليمان فرغل مدير عام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير بالأردن وذلك في ختام فعاليات معرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية «ايديكس» .

وأشار «العصار» إلى أنه تم خلال اللقاء تباحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والتأكيد على أهمية التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومركز الملك عبدالله بالأردن لما تتميز به المؤسستين من توافر العقول المؤهلة لتطوير الصناعات الدفاعية من أجل التركيز على تطوير معدة نتكامل في تصنيعها سويا تكون بداية لإنطلاق تنفيذ مشروعات مشتركة تعود على الدولتين لتحقيق أهداف مشتركة لهما كما أكد على تفعيل دور اللجنة الثنائية التي سبق وأن تم تشكيلها بين المؤسستين .

من جانبه أكد «فرغل» على أن EDEX 2018 هو بالفعل ملتقى دولى ضخم يتيح الفرصة لكبرى الشركات العاملة في مجالات الصناعات الدفاعية لعقد اللقاءات والمباحثات والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل شركة أو جهة مشاركة، كما أكد على فخره العميق لما شاهده من إمكانيات متطورة للمعروضات الحربية على أرض مصر.

وشدد على أن هذا المعرض أصبح ضمن مصاف المعارض الدولية الكبرى التي تقام بالدول العظمى المنتجه للسلاح.