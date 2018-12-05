شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات برلمانية لعدم تحصيل رسوم النظافة على فواتير ممارسة الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انتقادات لوزارة الكهرباء بشأن عدم تحصيلها رسوم النظافة على العدادات الكودية، وأعمال الممارسة التي تتم من قبل الوزارة تجاه الأعمال المخالفة من المباني.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور محافظ القليوبية، حيث أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن عدم تحصيل رسوم النظافة على العدادات الكودية وأعمال الممارسة في حاجة إلى إعادة نظر، خاصة أنه يتم تحصيلها على العدادات الأخرى، مشيرا إلى أن منظومة النظافة في حاجة إلى مثل هذه الأموال التي لا تحصل.

واتفق معه النائب محمد الحسيني، مؤكدا على أن عدادات الممارسة التي تتم في أبراج كثيرة مخالفة لا يحصل عليها رسوم النظافة بالرغم من أن السكان فيها يقومون بتصدير القمامة في الشارع، فى الوقت الذى يتم فيه تحصيل الرسوم من المحلات الصغيرة والأهالي الغلابة.

من ناحيتها، قالت ممثلة وزارة الكهرباء بالاجتماع إنها ستعمل على رفع هذه الرؤية للمختصين بالوزارة، من أجل وضعها في الاعتبار والعمل على تحصيل رسوم النظافة بشأن ذلك، فيما عقب رئيس اللجنة بأن الأمر ليس صعبا ومن السهل أن تتم دراسته وتحصيله بشكل دقيق، مؤكدا على أنه سيتم عقد اجتماع مع الوزراء المختصين لدراسة هذا الأمر والتنبيه عليه.