شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تعلن إطلاق مشروع التطوير وإعادة الهيكلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الأربعاء، بفريق عمل مشروع التطوير وإعادة الهيكلة، والوفد الممثل عن الشركة الاستشارية القائمة على المشروع للإعلان عن بدء المرحلة الأولى منه.

وذلك في إطار استراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشـركاتها التابعة بقيادة وزير الطيران الفريق يونس المصـري.

وخلال الاجتماع، طالب الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة على ضرورة التنسيق والتعاون بين فريقي العمل القائمين على المشروع للوصول إلى الهدف المرجو منه وهو تعظيم العائد على الاستثمار والحفاظ على قدرة الشركة التنافسية ونمو حصتها السوقية.

كما أوضح أن المشروع الذي تم تفعيله اليوم سيكون في مصلحة العاملين، مؤكداً على أن رأس مال الشركة الحقيقي يكمن في ثروتها البشرية الذي يعد أساس التنمية والتطوير في أي من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

حضر الاجتماع إيهاب غازي مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وسعد معبد، مدير المشروع وعدد من ممثلي القطاعات المختلفة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

هذا ومن المقرر أن ينهي الاستشاري أعماله بنهاية فبراير ٢٠١٩، تمهيداً للإعتماد ثم التنفيذ.