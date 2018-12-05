شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم رسميًا الجائزة الدولية لاتفاقية الايوا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، جائزة الصون الدولية لاتفاقية صون الطيور المائية الأفريقية والأورواسيوية «الايوا»، ممثلا عن جهاز شؤون البيئة وقطاع حماية الطبيعة وبصفته نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية، وذلك بافتتاح الاجتماع السابع للأطراف بالاتفاقية المنعقد بمدينة ديربان، بجنوب أفريقيا.

وأكد الدكتور أيمن حمادة، في بيان، أن فوز مصر بجائزة الايوا عن الفئة المؤسسية يعد تتويج للجهود المبذولة لحماية وصون الطيور المائية المهاجرة.

وقال إن قطاع حماية الطبيعة ينفذ خطط طموحة وواعية لرصد وحصر الطيور المائية بمصر من أجل حماية التنوع البيولوجي، والذي تتشرف مصر بقيادة العالم في حمايته من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي خلال الفترة من 2018-2020.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن فوز مصر ممثله في جهاز شؤون البيئة يعد أول جهة حكومية بعد حكومة هولندا تفوز بالجائزة منذ إطلاقها كما أنها أحد المؤشرات على نجاح خططها في خفض نسب التلوث بالبحيرات التي يمر بها الطيور في رحلتها مؤكدة أن الطيور تحتاج لبيئة صالحة وصحية لكي تستكمل رحلة الهجرة.

وقد أشادت اللجنة بالبرنامج المصري في رصد الطيور المائية حيث وصفته بالأكثر شمولا من نوعه من حيث الإدارة المتكاملة للطيور المائية المهاجرة والصيد المستدام للطيور على طول الساحل المصري للبحر المتوسط مما يحقق أهداف اتفاقية صون الطيور المائية «الايوا» بالإضافة إلى اتفاقية رامسار في البلاد.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء جائزة الايوا في عام 2005 من قبل اللجنة الدائمة لاتفاقية صون الطيور المائية المهاجرة للاعتراف بجهود المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات بالإضافة إلى الأفراد التي قدمت مساهمة كبيرة في الصون المستدام للطيور المائية في المنطقة الأفريقية- الأوروبية الآسيوية.