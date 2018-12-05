شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج» تحتفي بتواجد شريف عامر على محاكاة كابينة قيادة المقاتلة F15.. تعرّف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفى حساب شركة بوينج للطائرات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بمحاكاة أجراها الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، على قناة إم بي سي مصر، داخل جناح الشركة في معرض الأسلحة الدفاعية والعسكرية في مصر «إيديكس 2018».

وذكرت «الشركة» في تغريدتها: «زارنا مذيع إم بي سي مصر شريف عامر في جناح الشركة داخل معرض إيديكس 2018، وقام بتجربة محاكاة قُمرة قيادة المقاتلة F15».

والتقطت الشركة الشهيرة من خلال فرعها في الشرق الأوسط صورة لشريف عامر، خلال زيارة لجناحها في معرض ايدكس ٢٠١٨ خلال تجربة محاكاة المقاتلات إف ١٥ الأمريكية، وهي التجربة التي ستعرض ضمن حلقة خاصة الليلة من برنامج يحدث في مصر لآخر ايّام معرض تسليح متخصص يتم تنظيمه في مصر.