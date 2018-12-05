شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تكشف موعد إعادة المحذوفين من بطاقات التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، أن الوزارة ستبدأ في إعادة المحذوفين من بطاقة التموين اعتبارا من الإثنين 10 ديسمبر ويستمر لمدة 10 أيام.

وصرح اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، بأن الوزارة سوف تبدأ في إعادة المحذوفين من بطاقة التموين لمن تقدم إلى مكتب التموين في الفترة من يوم 1 إلى 9 ديسمبر بطلب للتظلم من حذف بعض أفراد أسرته من بطاقته التموينية، مضيفا أنه ستتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة والتأكد أيضا أنه من المستحقين للدعم.

وأوضح «مدكور»، في تصريحات صحفية، أن عملية إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية ستتم على 3 مراحل طوال شهر ديسمبر الجاري، حسب التسلسل التالي:

لمن تقدم بطلب للتظم إلى مكتب التموين في الفترة من 1 وحتى 9 ديسمبر، ستتم إعادته في اليوم العاشر، ومن تقدم بالتظلم من يوم 10 إلى يوم 19 ستتم إعادته في يوم 20 من نفس الشهر.

أما من تقدم بالتظلم إلى مكتب التموين في الفترة من يوم 20 من الشهر أو بعد ذلك، فستتم إعادته نهاية الشهر نفسه أو بداية الشهر التالى وذلك لمن تمت مراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها وأنهم من المستحقين للدعم.

وأشار إلى أن مكاتب التموين لا تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة “أداء الخدمة” وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صورة الرقم القومى لهم.

كانت وزارة التموين قد طالبت منذ عدة أيام قليلة ماضية، أصحاب البطاقات التموينة ممن تقدموا لصرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى، ووجدوا حذفا في بعض الأفراد بالبطاقة، بالتوجه لمكتب التموين والحصول على استمارة “أداء الخدمة” وكتابة كافة بيانات أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة مع صور الرقم القومى للأفراد المستفيدين، ﻭستتم إعادة أي فرد تم حذفه طالما أنه مقيد على قاعدة البيانات ومن ضمن المستحقين.

من ناحيته، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى، أن الوزارة ظلت على مدار أكثر من 3 أشهر اعتبارا من بداية شهر أغسطس وحتى 7 نوفمبر الماضى تناشد المواطنين أصحاب البطاقات التي بها أخطاء لتحديث بياناتهم، من خلال وسائل الإعلام والدخول على موقع دعم مصر، مضيفا أنه تمت كتابة عبارة تحديث البيانات للبطاقات التي بها أخطاء في بون صرف الخبز أو السلع المدعمة.

ولفت معاون وزير التموين إلى أن عملية تحديث بيانات الأفراد ببطاقات التموين التي بها أخطاء، قد كشف خلال الفترة الماضية عن عدة مخالفات تعني عدم وصول الدعم لمستحقيه وإهدار المال العام، حيث تبين استمرار وجود أشخاص متوفين ضمن منظومة الدعم.