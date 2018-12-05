شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالب وإصابة 9 فى انقلاب أتوبيس بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي طالب، مصرعه، فيما أصيب 9 آخرين، إثر انقلاب أتوبيس بمدينة بدر، تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب اتوبيس بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان"، ما أسفر عن مصرع أحد الطلاب وإصابة 9 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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