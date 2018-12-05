شكرا لقرائتكم خبر عن أندريه زكى: المشاركون بوضع حجر أساس أول كنيسة إنجيلية يمثلون وجه مصر الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه وحرصه على إقامة دور العبادة وأن يكون هناك مسجد وكنيسة فى كل مكان، كما وجه الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تعاونه الدائم.

وأضاف زكى – فى تصريحات له خلال وضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء - أن جميع الحاضرين لاحتفالية وضع الحجر الأساس من رجال دين والمسئولين بالدولة ورجال الأعمال يمثلون وجه مصر الحقيقى ويقدمون نموذج حى للعيش المشترك، مؤكدًا على أن يبعث برسالة من مدينة شرم الشيخ لجميع الكنائس الإنجيلية فى العالم وأن الحكومة المصرية قدمت لنا الأرض لنبنى كنيسة ومحافظ جنوب سيناء يشاركنا فى وضع حجر الأساس.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نقدم الشكر للدولة المصرية بكل قيادتها، لافتا إلى أن الكنيسة ستكون فى هذه المنطقة لخدمة الجميع وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع أهالى المنطقة وأن دور العبادة التى لا تخدم الجميع لا تستحق أن تكون دور للعبادة، وأننا الآن نعمر الأرض ونبنى فيها لأن هذه الأديان الأول هو البناء والتعمير".

وتابع زكى، قائلا: "نسعى دائمًا إلى خدمة الإنسان أينما كان، وأن الكنيسة الجديدة بشرم الشيخ تهدف إلى تحقيق رؤية الطائفة الإنجيلية الوطنية فى خدمة الجميع، من خلال الخدمات المقدمة، كافتتاح مزار سياحى يهدف لتنمية السياحة بشرم الشيخ، وحضانة للأطفال، وعيادات خارجية، ومركز تدريب يهدف إلى إتاحة فرص المعرفة والتدريب وتطوير المهارات لتحقيق النمو المستمر، وفرع لأكاديمية الحوار الدولية".

شارك فى افتتاح الكنيسة الجديدة القيادات الأمنية بالمحافظة، وعددا من القيادات الدينية والبرلمانية والشعبية، ورئيس سنودس النيل الإنجيلى القس رفعت فكرى، والأمين العام القس رفعت فتحى، ورئيس مجمع مشيخة القاهرة الإنجيلى القس ماجد كرم، وراعى الكنيسة بشرم الشيخ القس إيهاب سمير.