شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 6 مساء.. إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها قرار نيابة استئناف القاهرة، بإخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بضمان شخصى بعد 4 ساعات من التحقيق معها على خلفية اتهامها بالفعل الفاضح، حيث حضر مع الفنانة رانيا يوسف شعبان سعيد المحامى بالنقض والممثل القانونى لنقابة المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب عضو مجلس إدارة النقابة.

بدأت التحقيقات مع الفنانة رانيا يوسف بمقر النيابة، فى غضون الساعة 11 واستمرت ما يقرب من 4 ساعات، وتم مناقشتها بشأن البلاغات التى توالت ضدها على خلفية ارتدائها فستان مثير للجدل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

قررت نيابة استئناف القاهرة، إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بضمان الشخصى بعد 4 ساعات من التحقيق معها على خلفية اتهامها بالفعل الفاضح.

وحضر مع الفنانة رانيا يوسف شعبان سعيد المحامى بالنقض والممثل القانونى لنقابة المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب عضو مجلس إدارة النقابة.

بدأت التحقيقات مع الفنانة رانيا يوسف بمقر النيابة، فى غضون الساعة 11 واستمرت ما يقرب من 4 ساعات، وتم مناقشتها بشأن البلاغات التى توالت ضدها على خلفية ارتدائها فستان مثير للجدل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

لقي طالب، مصرعه، فيما أصيب 9 آخرين، إثر انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الجامعات الخاصة، بمدينة بدر، تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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عثر الأهالى على ربة منزل متوفاة بحى السيدة زينب، داخل سيارة تاكسى، وتم القبض على الشخص الذى كان برفقتها بالسيارة، وبسؤاله اعترف بأنه كان يمارس الرذيلة مع السيدة داخل شقته عقب تناولها الفياجرا النسائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة السيدة زينب التحقيق.

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية مقالا للصحيفة المتخصصة فى السفر والمغامرات بريانا ويلسون عن تجربتها فى مصر، وقالت إن مصر ستصبح فى أذهان الجميع من الراغبين فى السفر خلال عام 2019.

وأشارت الصحيفة، إلى تقرير المنظمة العالمية للسياحة عن السفر والسياحة فى العالم فى عام 2018، والذى صدر فى سبتمبر الماضى، وأشار إلى أن مصر تشهد زيادة بنسبة 55.1% فى السياحة، وهى الموجهة السياحية الأسرع نموا هذا العام، وهو أمر مهم، فرغم أن لا هذا لا يعنى أن الملايين من الأجانب يتدفقون، لكنه يعنى أنه من مقدمو الخدمات السياحية يقدمون فرص وخبرات فى المواقع السياحية، وهذه الفرص للزيارة تصبح أسهل بكثير لحجزها وتحمل تكاليفها أكثر مما كان عليه الوضع من قبلن وهو ما يعد نبأ سعيداً للمصريين الذين يعتمدون بشكل كبير على السياحة فى دخلهم.

شهدت اليوم محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى انهمرت بكثافة على معظم المدن والمراكز خاصة المراكز الساحلية.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى توقف الحركة الملاحية بنهر النيل وإغلاق بوغاز رشيد وكذلك توقف حركة الصيد بمناطق ادكو ورشيد بسبب ارتفاع حركة الأمواج.

تزين مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، بالطائرة الروسية الصنع كاموف 52 ، التى أعلن انضمامها رسميا للقوات الجوية المصرية، بشكل واضح خلال معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018، ويطلق عليها اسم "تمساح النيل".

تعتبر المروحية الروسية الصنع، من أبرز المروحيات المنافسة للطائرة الأباتشى الأمريكية، ومخصصة لمواجهة المدرعات فى الحروب البرية، كما تعد المروحية الوحيدة فى العالم المزودة بمقاعد لقذف الطيارين حال إصابة الطائرة.

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