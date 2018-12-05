شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: لم تتضح ملامح صفقة القرن الأمريكية ومتمسكون بـ"سلام شامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى عدم وجود رؤية أمريكية واضحة حول ما يسمى بـ"صفقة القرن"، مؤكدا ان وزراء الخارجية العرب متمسكون بالسلام الكامل والشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، منذ قليل أن الدول العربية متمسكة بأهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وأن يحصل الفلسطينيين على حقوقهم.