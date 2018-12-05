شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: تحرك مصرى ـ أردنى لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر والأردن ينسقان مع القيادة الفلسطينية والجانب الإسرائيلى والولايات المتحدة وروسيا والصين وعدد من دول مجلس الامن، لإحياء عملية السلام، مؤكداً أن الدول العربية تمسك بالمبادرة العربية لتسوية القضية الفلسطينية بدور فاعل للمجتمع الدولى.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى أن هناك تحركا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.