شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن نصائح للمواطنين للتعامل مع طقس الغد.. تعرف عليها × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين لاتباعها خلال الـ 72 ساعة المقبلة فترة حالة عدم الاستقرار. وينشر ”الخليج 365” أبرز توجيهات ونصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين للتعامل مع الطقس السيء فى نقاط مبسطة كما يلى:- 1- نشاط الرياح سيزيد الإحساس ببرودة الأجواء فعلى المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد. 2- على السائقين توخى الحذر على الطرق من الشبورة المائية صباحا. 3- ضرورة فحص السيارات والتأكد من فاعلية الأنوار والمساحات للتعامل مع الأمطار. 4- على السائقين تجنب السرعات الزائدة، خاصة وقت الأمطار واتباع تعليمات المرور وترك مسافات مناسبة بين السيارات. 5- على الصيادين تجنب النزول لعرض البحر بسبب نشاط الرياح وسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج . 6- يفضل تأجيل السفر خاصة المتوجهين إلى السواحل الشمالية نظرا لسوء الطقس وتوقعات سقوط أمطار غزيرة. 7- يفضل الابتعاد عن التواجد بالأماكن المكشوفة والتى يزيد فيها نشاط الرياح.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن نصائح للمواطنين للتعامل مع طقس الغد.. تعرف عليها × 7 معلومات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .