شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" بالإسماعيلية تشارك ذوى الاحتياجات الاحتفال بيومهم العالمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في الاحتفال باليوم الرياضى، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة ، الذى يهدف إلى زيادة فهم المجتمع لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق هذه الفئة.
ووجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، رسالة لمتحدى الإعاقة بهذه المناسبة قال فيها: "إن إقامة هذه الاحتفالية يأتى فى إطار حرص الدولة وقياداتها السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذه الفئة والعمل على المساواة بين جميع المواطنين والعاملين"، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام تبلور فى إعلان الرئيس 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأناب الوزير، مدير المديرية ياسر سعيد، حضور الاحتفالية وتقديم التهنئة لذوى القدرات الخاصة في يومهم، كما شاركهم بعض الألعاب الرياضية.
شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" بالإسماعيلية تشارك ذوى الاحتياجات الاحتفال بيومهم العالمى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .