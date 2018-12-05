شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الأكاديمية العربية: 15 شهرا المدة المحددة لميكنة العمل بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية البحرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات ، خلال توقيع برتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية البحرية فى مجال تكنولوجيا العلومات ، بقصر الأميرة فوقية أن مجلس الدولة قلعة شامخة يعتز بها الجميع ، نعتز بها ، والأسبوع الماضي كان معرض القاهرة الدولى والذي افتتحه رئيس الجمهورية ، يعكس الرؤية السليمة للتحول إلى عالم الرقمنة وتطور تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن الأكاديمية عمرها ٤٦ عاما فهى كيان عملاق يعكس مدي قوة النظم الرقمية ، وسيتم البدء في افتتاح المراحل المختلفة للميكنة بمجلس الدولة في الفترة القادمة ، والمدة المحددة للإنجاز هى ١٥ شهرا ، وتعتبر وقتا سريعا لإنجاز هذا المشروع العملاق ، لتحقيق التحول الرقمى لمجلس الدولة المصرى، حتى يتواكب مع عصر الثورة الصناعية الرابعة ، وعصر الميكنة الحديث.
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