شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الأكاديمية العربية: 15 شهرا المدة المحددة لميكنة العمل بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية البحرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات ، خلال توقيع برتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية البحرية فى مجال تكنولوجيا العلومات ، بقصر الأميرة فوقية أن مجلس الدولة قلعة شامخة يعتز بها الجميع ، نعتز بها ، والأسبوع الماضي كان معرض القاهرة الدولى والذي افتتحه رئيس الجمهورية ، يعكس الرؤية السليمة للتحول إلى عالم الرقمنة وتطور تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الأكاديمية عمرها ٤٦ عاما فهى كيان عملاق يعكس مدي قوة النظم الرقمية ، وسيتم البدء في افتتاح المراحل المختلفة للميكنة بمجلس الدولة في الفترة القادمة ، والمدة المحددة للإنجاز هى ١٥ شهرا ، وتعتبر وقتا سريعا لإنجاز هذا المشروع العملاق ، لتحقيق التحول الرقمى لمجلس الدولة المصرى، حتى يتواكب مع عصر الثورة الصناعية الرابعة ، وعصر الميكنة الحديث.