محافظ القليوبية أمام محلية النواب: الرئيس وجه بضرورة تواجد المحافظين بالشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه المحافظين بضرورة التفاعل مع مشكلات المواطنين وأن يشعر المواطن بتحسن الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن مشكلات عديدة فى محافظة القليوبية.

وقال مرزوق: "ما لمسته من حرص النواب على التفاعل مع مشاكل الجماهير ليس فى دوائرهم فقط ولكن يتعاملون مع مشاكل المحافظة كلها كقطعة واحدة ، وأشرف أن نواب القليوبية كمثال للنواب الذين يحرصون على حل مشاكل الناس وتقديم كل الخدمات للمواطنين بصورة لائقة".

وأشار محافظ القليوبية إلى أن الفترة القادمة سيشعر النواب والمواطنين بوجود تحرك وحلول للمشكلات ومن خلال التعاون والتفاعل مع مشكلات المواطنين سيكون هناك مردود.

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