مذكرة تفاهم بين "الإنتاج الحربي" وشركة "DCI" الفرنسية لتقديم الدعم الفني لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة (DCI) الفرنسية، وذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربى على هامش المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".

وأشار "العصار" إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم ستتعاون الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Défense conseil international (DCI) التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية من خلال عقد شراكة في مختلف المجالات التصنيعية للمنتجات الدفاعية والمدنية من إلكترونيات وتقنيات رقمية وعلوم المعادن والميكانيكا والصناعات الكيميائية وغيرها من المنتجات، حيث تم الاتفاق على نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة وكذا تطوير خطوط الإنتاج ونظم التصنيع وتقديم الدعم الفني للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مضيفاً أن الوزارة حريصة على تطوير خطوط الإنتاج والإمكانيات التصنيعية بالشركات والوحدات التابعة لها بشكل دائم ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع في العالم.

من جانبها، شكرت السيدة جوليا ماريس رئيس شركة (DCI) الفرنسية الجانب المصري على حفاوة الاستقبال وأثنت على التنظيم الرائع لمعرض "إديكس 2018" والذي خرج في نسخته الأولى بشكل رائع يناسب مكانة وقوة مصر وأنها مبهورة من أنه تم الإعداد لكل ذلك في عام واحد فقط، وأوضحت أن وزارة الدفاع الفرنسية انشأت شركة (DCI) بهدف نقل خبرات القوات المسلحة الفرنسية ونقل التكنولوجيا إلى الدول الصديقة لفرنسا، وأضافت إلى قيام الطرفين بدراسة مشتركة لإحتياجات السوق المصري والإفريقي، وأن الشركة الفرنسية ستقوم بتقديم دراسة جدوى للمشروع إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي بحيث يتم البدء في تنفيذه وتطوير الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

أكد الجانبان عمق العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في المجال العسكري، والذي يعد من مظاهره مشاركة عدد كبير من الشركات الفرنسية في معرض "إيديكس 2018"، معربين عن تطلعهم لتفعيل التعاون الثنائي بين الوزارة والشركة على نحو يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.