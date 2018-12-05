"على 3 مراحل".. التموين تحدد موعد عودة المحذوفين عشوائياً من البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، أن الوزارة سوف تبدأ في إعادة المحذوفين بشكل خاطئ من بطاقة التموين اعتبارًا من 10 ديسمبر الجاري، ولمدة 10 أيام.

وقال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة سوف تبدأ في إعادة المحذوفين من بطاقة التموين لمن تقدم إلى مكتب التموين في الفترة ما بين 1 إلى 9 ديسمبر بطلب للتظلم من حذف بعض أفراد أسرته من بطاقته التموينية، حيث يتم حاليا مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة ، فضلًا عن التأكد من المستحقين للدعم.

وأوضح اللواء عمرو مدكور، بحسب بيان اليوم، أن عملية إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية، سوف تتم على 3 مراحل طوال شهر ديسمبر الجاري، حسب التسلسل التالي: "من تقدم بطلب للتظم إلى مكتب التموين في الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر، سيتم إعادته في اليوم العاشر، ومن تقدم بالتظلم من يوم 10 إلى يوم 19 سيتم إعادته في يوم 20 من نفس الشهر."

أما من تقدم بالتظلم إلى مكتب التموين في الفترة من يوم 20 من الشهر أو بعد ذلك، فسيتم إعادته نهاية الشهر نفسه أو بداية الشهر التالي، وذلك لمن تم مراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها، وأنهم من المستحقين للدعم.

وأشار اللواء عمرو مدكور، إلى أن مكاتب التموين لا تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة "أداء الخدمة" وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومي لهم.