بالصور.. ألعاب نارية وموسيقى عسكرية في ختام معرض "إيدكس 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

اختتمت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات معرض "إيدكس ٢٠١٨" للصناعات الدفاعية والعسكرية، بعد ٣ أيام من العمل المتواصل، في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ونظمت القوات المسلحة المصرية، المعرض بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم المعارض، ويعقد المعرض كل عامين في مصر.

وتم إطلاق الألعاب النارية في سماء القاهرة مع ختام فعاليات المعرض، كما عزفت الموسيقى العسكرية.

وتميز معرض ايديكس بإقبال شديد من المهتمين بشئون التسليح والأمن القومي، بالإضافة لممثلين لأكثر من ٣٧٦ شركة و ٤١ دولة.

وأشاد الحضور بالدقة في التنظيم لإخراج المعرض بالشكل الذي يليق بحجم مصر، وكذلك عقدت على هامشه العديد من مجالات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم بين العديد من الدول المشاركة.

وتميز الجناح المصرى بعرض لبعض من منتجات قلاع الصناعة الحربية الوطنية فى مصر.