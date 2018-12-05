محافظ الجيزة: الدفع بـ50 سيارة شفط لسحب مياه الأمطار من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، أعمال رفع مياة الأمطار من الشوارع وذلك فور بدء هطول الأمطار.

وحرص المحافظ على تفقد عدد من الطرق الهامة للتأكد من عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية حيث تفقد طريق المريوطية وشارع العروبة وشارع الهرم وشارع الطالبية وكوبري فيصل ومنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.

وأكد المحافظ - خلال الجولة - أنه تم الدفع بـ 50 سيارة شفط مياه تابعة للأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة سقوط الأمطار .

وأشار راشد إلى أن المحافظة كثفت من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء من خلال تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع إضافة إلى تطهير بالوعات الصرف بمطالع ومنازل الكباري والطرق والمحاور الرئيسية لعدم تجمع مياه الأمطار بها.

ووجه المحافظ، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء الأحياء بالدفع بمواتير الشفط بالأنفاق وتجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

كما وجه بالتركيز على المناطق التي تشهد تجمعات المياه أهمها الأنفاق ومطالع ومنازل كوبري 15 مايو وجامعة الدول العربية ومحور صفط اللبن من جهة شارع السودان وميدان لبنان وكوبري فيصل وكوبري الجيزة وكوبري العمرانية ووالي لما لها من أهمية كبيرة وتأثير على الحركة المرورية بالمحافظة.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها لتوصيل عداية مياة لخدمة محطة مياة الحوامدية.​